Mourinho reageert op Real-aanstelling Zidane

Maar Mourinho lijkt het niet erg te vinden dat hij het niet is geworden. Sterker nog, de keuze voor Zidane kan hij alleen maar toejuichen. „Perfect voor beide partijen”, tekende de Spaanse krant AS op uit zijn mond.

Voormalig Real-voorzitter Ramon Calderon verklapte eerder aan Love Sports Radio dat de huidige voorzitter Florentino Perez Mourinho als eerste keus had. Maar de leiders van het elftal - te weten onder andere aanvoerder Sergio Ramos - zagen liever Zidane terugkomen.

Mourinho: „Ik denk dat het perfect is, vanwege de geweldige dingen die hij de laatste jaren heeft laten zien”, liet hij ook aan El Chiringuito weten. „Dit is perfect voor mij, voor Madrid en voor hem. Dit is een goede mogelijkheid voor hem om te laten zien hoe goed hij is. Zeker met een nieuw project als deze. Ik vind hem geweldig.”

