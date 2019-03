Foto: Ricciardo valt op met kleurrijke helm

Waar veel coureurs normaal gesproken kiezen voor rechte lijnen en cirkels heeft de Renault-coureur gekozen voor een patroon met onsamenhangende vlakken met ravelrandjes.

Ook de kleuren zijn opvallend. Ricciardo heeft gekozen voor roze, gifgroen, blauw en zwart. Op de linkerzijkant staat het cijfer 3, zijn vaste nummer. Rechts valt ’Stop being them’ te lezen, waarmee Ricciardo wil laten zien dat hij anders dan anderen is. Achterop is zijn bijnaam geplaatst: The Honey Badger.

Ricciardo verliet Red Bull afgelopen winter om aan de slag te gaan bij Renault. Die transfer was enigszins opvallend, aangezien Ricciardo vorig seizoen geregeld uitviel vanwege problemen met de Franse krachtbron. Red Bull is inmiddels - tot grote tevredenheid van Max Verstappen - overgestapt op Honda.

Bekijk hieronder De Opwarmronde, waarin presentator Pim Sedee met voormalig F1-coureur Giedo van der Garde en verslaggever Erik van Haren vooruitblikt op het nieue seizoen, dat komend weekeinde begint met de GP van Australië.

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP