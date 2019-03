Verstappen: ’Goede start van het jaar is geen doel op zich’

Alles in aanloop naar de seizoensopening gebeurt in Melbourne in een rustige en ontspannen sfeer. Een stemming die past bij Melbourne en ook bij Verstappen. „Ja, dat bevalt me hier altijd al wel. Alles is nog relaxed, alles ligt nog open”, zegt hij na de ’wandeling’ in de Australische zon. Het zijn de laatste uren van de inmiddels al uitgemolken voorbeschouwingen en vooral het lange wachten op het nieuwe Formule 1-seizoen.

Loftuitingen

De druk van het moeten presteren is weer terug. Dit weekeinde kan er dan eindelijk een – weliswaar voorlopig – antwoord worden gegeven op de vraag of Red Bull met de nieuwe motorleverancier Honda dichter in de buurt is gekomen van Ferrari en Mercedes. De loftuitingen tussen het team van Verstappen en de Japanners zijn de voorbije maanden niet van de lucht geweest, maar in Australië moet blijken hoezeer die mooie woorden zich op het circuit uitkristalliseren.

Verstappen is ook lyrisch over de samenwerking met Honda, maar maakt het tegelijkertijd niet mooier dan het is. Eerst zien en dan geloven, is het devies. „Het voelt met de motor misschien als een nieuwe start, maar verder ook niet. Dit is bijvoorbeeld niet te vergelijken met 2015, toen ik hier voor het eerst was als Formule 1-coureur. Toen was alles nieuw en had ik pas net een jaar in de Formule 3 gereden. Nu heb ik al zoveel meer ervaring.”

"Surfen? Er zitten daar ook haaien, hè"

Die ervaring moet ook zorgen voor een constant seizoen waar de coureur zo naar snakt. Al is hij daarvoor natuurlijk ook afhankelijk van het materiaal. De voorbije seizoenen liet Verstappen zeker in de beginfase van het seizoen veel punten liggen. „Met name vorig jaar, natuurlijk”, doelt hij op de uitvalbeurten in de tweede (Bahrein) en vierde (Azerbeidzjan) race van 2018. Ook aan de zesde plaats van toen in Melbourne (na problemen en een spin met de RB14) en de vijfde stek in China (na een mislukte inhaalmanoeuvre op Sebastian Vettel) hield Verstappen een allesbehalve goed gevoel over.

Mick Fanning, drievoudig wereldkampioen surfen, neemt Max Verstappen en Pierre Gasly mee naar het strand van Torquay, nabij Melbourne. Ⓒ Red Bull

„Maar een goede start van het seizoen is geen doel op zich. Dat moet gewoon. Dat moet toch het hele jaar het doel zijn?”, stelt hij een retorische vraag. Dat hij over een langere periode een super-prestatiecurve kan neerzetten, heeft hij vorig jaar na een zeer moeizame seizoenstart overigens wel bewezen.

Race-simulator

Het speelkwartier is over, lijkt Verstappen te denken. Een tripje door Australië na de Grand Prix zit er dit jaar niet in, want volgende week wordt hij weer in de race-simulator verwacht bij Red Bull. Alle focus ligt nu op het racen. Risico’s worden zoveel mogelijk gemeden. In tegenstelling tot zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly stond Verstappen eerder deze week dus ook niet op een surfplank voor een promotieactiviteit van zijn team.

„Pierre had al een paar keer gesurft, maar ik nog nooit. Ik ga het risico natuurlijk niet nemen nu. En er zitten daar ook haaien, hè”, lacht Verstappen. Genoeg gedold en gesproken. Tijd voor actie op de baan. Dit is het weekeinde waar Verstappen sinds hij de training heeft hervat, begin januari, al maanden naar uitkijkt.

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde. Onze F1-watcher Erik van Haren en Giedo van der Garde, ex-coureur in de koningsklasse van de autosport, blikken vooruit op het seizoen dat volgende week zondag van start gaat in Melbourne.