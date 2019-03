Simon Yates wint tijdrit

Yates, die rijdt voor Mitchelton-Scott en nooit eerder een tijdrit won, was 7 seconden sneller dan de Duitser Nils Politt. Voor het algemeen klassement waren beiden niet van belang. De Pool Michal Kwiatkowski eindigde als derde en behield de leiding. De renner van Sky houdt zijn Colombiaanse ploeggenoot Egan Bernal 19 seconden achter zich. De Spanjaard Luis León Sánchez is derde op 28 seconden.

Wilco Kelderman, de kopman van Sunweb, eindigde als zestiende op 49 seconden van Yates. Hij stijgt naar de vierde plaats in het algemeen klassement op ruim een minuut van Kwiatkowski. Er volgen nog drie lastige ritten met zaterdag de aankomst op de Col de Turini en zondag de traditioneel hectische rit naar Nice. „Ik heb wat tijd kunnen winnen op mijn concurrenten voor het klassement”, keek Kwiatkowski, vorig jaar winnaar van Tirreno-Adriatico, tevreden terug. „Het is vooral ook een goede dag voor Sky, met Bernal die nu achter mij op de tweede plaats staat. Ik had graag ook de ritzege gepakt, maar Yates was de sterkste vandaag. Het zal tot de laatste dag knokken worden voor de eindzege.”

Yates kon zelf amper geloven dat hij de snelste was geweest in een tijdrit over 25 kilometer. „Ik heb zelfs nog nooit een tijdrit gewonnen”, klonk het verbaasd uit de mond van de winnaar van de Vuelta van afgelopen najaar. In het klassement was zijn rol al uitgespeeld na enkele mindere dagen. „Toch kwam ik met een goede conditie naar deze koers. Dat blijkt ook wel. We gaan maar eens kijken of er de komende dagen nog iets te halen valt.”

Kelderman was redelijk tevreden. „Mijn optreden was oké, maar ik voelde me niet super. Wat in ieder geval goed is is mijn positie in het klassement. We gaan het nu van dag tot dag bekijken”, aldus Kelderman.