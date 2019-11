Sport Kort: Teamsprinters pakken opnieuw schaatsgoud

Schaatsen: Teamsprinters pakken opnieuw schaatsgoud

17.14 uur: Nederland heeft bij de wereldbeker schaatsen in Polen opnieuw goud veroverd op de teamsprint voor mannen. Oranje reed een winnende tijd van 1.20,06. Daarmee was de ploeg van bondscoach Jan Coopmans 0,78 seconde sneller dan nummer twee China, die als tegenstander fungeerde in de laatste rit. Canada pakte brons met een tijd van 1.20,96.

Voor Oranje kwamen Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Thomas Krol in actie. Vorige week, tijdens de eerste wereldbeker in Minsk, reed Kai Verbij in de plaats van Krol. Nederland zegevierde in Wit-Rusland in een tijd van 1.21,16. Het verschil met China als nummer twee was toen aanzienlijk kleiner: 0,15 seconde.

Later op vrijdag rijden de mannen in Tomaszów Mazowiecki de 5000 meter. Voor de vrouwen staat op de eerste wereldbekerdag nog de 3000 meter op het programma.

Schaatsen: Zilver voor schaatssters op teamsprint

17.13 uur: Nederland heeft bij de tweede wereldbeker schaatsen in Polen zilver behaald op de teamsprint voor vrouwen. De ploeg van bondscoach Jan Coopmans moest in de laatste rit voorrang verlenen aan Rusland. Het drietal van Oranje gaf na de afvalrace over drie ronden ruim anderhalve seconde toe op de tegenstander: 1.27,65 tegen 1.29,34. Het brons was voor Japan in een tijd van 1.29,65.

Namens Nederland verschenen Jutta Leerdam, Michelle de Jong en Sanneke de Neeling op het ijs. Vorige week, tijdens de eerste wereldbeker in Wit-Rusland, pakte Oranje nog goud met Letitia de Jong in de gelederen. Haar plek werd in Polen ingenomen door De Neeling.

Klopp met Salah. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal : Klopp beslist pas laat over meespelen Salah

14.34 uur: Liverpool-trainer Jürgen Klopp kon een dag voor de uitwedstrijd tegen Crystal Palace nog niet zeggen of hij kan beschikken over Mohamed Salah. Klopp beslist pas op het laatste moment of hij zijn aanvaller opstelt in Londen.

Salah meldde zich onlangs af voor de interlands van Egypte tegen Kenia en de Comoren. „Sindsdien heeft hij continu getraind. Maar hij heeft alleen de dingen gedaan die wij wilden”, aldus Klopp. „Ik heb nog geen besluit genomen.”

Virgil van Dijk komt wel in actie tegen Crystal Palace. De aanvoerder van Oranje liet dinsdag de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland schieten. Dat deed hij wegens persoonlijke omstandigheden, zo meldde de KNVB. Klopp: „Hij is er 100 procent zeker bij.”

Liverpool gaat aan kop in de Premier League, met acht punten meer dan Leicester City.

Joost Luiten. Ⓒ EPA

Golf: Luiten toont herstel in Dubai

14.21 uur: Joost Luiten heeft zich in de tweede ronde van het lucratieve slottoernooi van de Europese Tour in Dubai enigszins hersteld. De 33-jarige Rotterdammer legde zijn tweede omloop over de banen van de Jumeirah Golf Estates af in 71 slagen, één onder het baangemiddelde. Luiten was donderdag begonnen met een ronde van 74 slagen.

De Nederlandse golfprof opende vrijdag met twee bogeys op de eerste drie holes. Luiten herstelde zich echter door daarna ook vier birdies te maken. Alleen op de negende hole moest hij nog een bogey invullen op zijn scorekaart. Met een totaal van 145 slagen bivakkeert Luiten wel nog steeds in onderste regionen van het World Tour Championship, waar alleen de eerste vijftig golfers van de Europese ranglijst aan mogen meedoen. De winnaar krijgt een recordbedrag van 3 miljoen dollar, omgerekend 2,7 miljoen euro.

De Fransman Mike Lorenzo-Vera gaat ook na de tweede dag aan de leiding. Hij liet een knappe openingsronde van 63 slagen volgen door een 69’er (zes birdies, drie bogeys). Lorenzo-Vera heeft drie slagen voorsprong op de Engelsman Tommy Fleetwood en Jon Rahm uit Spanje. De Noord-Ier Rory McIlroy zakte van de tweede naar de gedeelde vijfde plaats door een ronde van 74, tien slagen meer dan donderdag. Luiten neemt de gedeelde 32e plaats in, met dertien slagen achterstand op de leider.

Tornike Tsjakadoea Ⓒ Hollandse Hoogte

Judo: Tsjakadoea naast het podium in Osaka

08.59 uur: Judoka Tornike Tsjakadoea heeft bij de Grand Slam in Osaka geen medaille kunnen veroveren. De 23-jarige Fries met Georgische achtergrond eindigde als zevende. Tsjakadoea moest het in de kwartfinales van de klasse tot 60 kilogram afleggen tegen Yang Yung-wei uit Taiwan en verloor vervolgens in de herkansingen met een ippon van de Zuid-Koreaan Kim Won-jim.

De Nederlander, als vierde geplaatst in Osaka, was het toernooi begonnen met twee overwinningen in de golden score. Tsjakadoea veroverde eerder dit jaar brons bij de grand slams van Düsseldorf en Jekaterinenburg en bij de Grand Prix in Boedapest. Bij de Grand Prix van Tel Aviv verloor hij de finale. Bij de WK in Tokio verloor Tsjakadoea direct zijn eerste partij.

Sanne Verhagen bleef in de klasse tot 57 kilogram steken in de derde ronde. Verhagen verloor daarin via straffen van de Canadese Jessica Klimkait.

Giannis Antetokounmpo. Ⓒ EPA

Basketball: ’Greek Freak’ leidt Bucks naar koppositie

07.30 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de leiding genomen in de oostelijke divisie van de NBA. De Bucks boekten voor eigen publiek tegen Portland Trail Blazers de twaalfde overwinning van dit seizoen: 137-129. Halverwege stond de thuisclub al met 72-58 voor.

Giannis Antetokounmpo tekende voor een zogeheten triple-double: 24 punten, 19 rebounds en 15 assists. De 24-jarige Griekse vedette van de Bucks had daarmee een belangrijk aandeel in de zege. Eric Bledsoe was topscorer bij de Bucks met 30 punten, bij de Trail Blazers kwam CJ McCollum tot 37 punten.

De basketballers uit Milwaukee hebben hun laatste zes duels allemaal gewonnen. Antetokounmpo en zijn teamgenoten namen de leiding in het oosten over van Boston Celtics, dat elf keer won. Beide clubs moesten tot nu toe drie nederlagen incasseren.