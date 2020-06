Acht op een rij voor Bayern München

Bayern München is weer kampioen van Duitsland. Ⓒ BSR Agency

BREMEN - Bayern München is voor de 8e keer op rij en in totaal voor de 30e maal landskampioen van Duitsland geworden. De club uit Beieren won uit nipt van het Werder Bremen van Davy Klaassen: 1-0. De zege was voldoende voor weer een titel.