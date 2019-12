Rentree Afellay hoogtepunt van klinkende zege PSV

Met dezelfde elf spelers als die afgelopen zondag tegen Emmen niet verder kwamen dan 1-1, startte het geplaagde PSV het duel met Fortuna. En het duurde maar drie minuten voordat de fans van hun plaats konden opveren. De snelle goal van Ritsu Doan werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter echter afgekeurd.

De Japanner gaf echter niet op, en trof drie minuten later opnieuw doel. En bij deze treffer, een kopbal op aangeven van Steven Bergwijn, was er voor niemand ook maar een enkele reden om de goal af te keuren. PSV oogde bevrijd door de snelle 1-0 en gaf Fortuna amper ruimte om te voetballen. Een volley van Doan werd door Aleksei Koselev over getikt, waarna Donyell Malen op aangeven van Michal Sadilek halverwege de eerste helft de voorsprong verdubbelde.

Penalty Bergwijn

Bergwijn schoot op aangeven van Mohamed Ihattaren naast, terwijl Daniel Schwaab de bal van dichtbij over werkte. Nog voor rust werd het 3-0, toen Bergwijn van elf meter mocht aanleggen toen hij door Martin Angha pootje was gehaakt. De aanvaller van Oranje had nog voor de thee de 4-0 op zijn schoen, maar stuitte van dichtbij op Koselev. De rebound werd door Doan over gewerkt.

PSV boekt een klinkende zege op Fortuna Sittard Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor zover de spelers en fans van Fortuna nog een sprankje hoop op een resultaat koesterden, werd dat vijf minuten na rust de grond ingeboord. Opnieuw Angha ging in de fout in het penaltygebied, waarna ditmaal Ihattaren de strafschop mocht nemen. De creatieve middenvelder schoot zich de recordboeken in, omdat hij zich nu de jongste doelpuntenmaker in de Eredivisie uit een strafschop mag noemen. Saillant genoeg ontnam hij de huidige bondscoach, Ronald Koeman, dat record.

Bekijk ook: Ihattaren pakt record af van Ronald Koeman

Afellay toegezongen

De 4-0 was het startsein voor Van Bommel om Ibrahim Afellay warm te laten lopen, tot grote vreugde van het PSV-publiek, dat de naam van de verloren zoon luidkeels scandeerde. Toen Afellay tien minuten voor tijd daadwerkelijk zijn rentree mocht maken, ontplofte het stadion zowat. Afellay kwam het veld in voor Denzel Dumfries, en kreeg van de rechtsback meteen de aanvoerdersband om zijn arm geschoven. Afellay werd voor aanvang van het seizoen door Van Bommel aangewezen als eerste aanvoerder, maar speelde dit seizoen nog helemaal niet.

Een andere invaller, Cody Gakpo, nam op aangeven van Malen de 5-0 voor zijn rekening. Door de ruime zege verkleinde PSV het gat naar koploper Ajax weer naar tien punten en nam het de derde plaats (boven Willem II) weer in.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie