Ajax heeft Brobbey weer terug in Leeuwarden

De spits werd in januari door Ajax op huurbasis teruggehaald van RB Leipzig, waarnaar hij in de zomer transfervrij was verkast, om de absentie van Sébastien Haller gedurende de Afrika Cup op te vangen.

Brobbey maakte een overweldigende rentree door in zijn eerste wedstrijd tegen FC Utrecht meteen tweemaal te scoren en in de topper tegen PSV, maakte de spits, terwijl hij nota bene al geblesseerd was, de openingsgoal.

