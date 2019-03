’Renners hebben nooit over vertrek Niki Terpstra gesproken’

Julian Alaphilippe Ⓒ EPA

In Colombia legde hij de klimmers op de pijnbank. In de Strade Bianchi kon hij het beste stofhappen. En in de Tirreno-Adriatico bleek Julian Alaphilippe in de tweede rit de man met de meest explosieve benen. De Fransman startte dit seizoen in drie wedstrijden en overal waar hij een rugnummer opspeldde, wist hij het zegegebaar te maken. Zo langzamerhand lijkt het ’haantje’ van Deceuninck-QuickStep uit te groeien tot een van de allerbesten in het peloton.