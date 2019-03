Trainerscarrière Scholes bij Oldham van korte duur

De 44-jarige Scholes nam op 11 februari het roer over bij Oldham Athletic. Maar na zeven wedstrijden en één schamele zege heeft hij naar eigen zeggen ’tot zijn spijt’ ontslag genomen.

„Met grote spijt heb ik besloten om de club per direct te verlaten. Ik had op zijn minst gehoopt mijn eerste contract van achttien maanden als manager uit te dienen. De fans, de spelers en mijn vrienden en familie wisten hoe trots en enthousiast ik was over deze baan, maar in de korte periode sinds mijn aanstelling is helaas duidelijk geworden dat ik niet zo kon functioneren als mijn intentie was en mij is voorgehouden”, laat hij via een statement weten.

De roodharige veertiger had zich duidelijk iets anders voorgesteld bij zijn aanstelling. Hij nam Oldham over toen ze 14e stonden in League Two. Zeven wedstrijden later staan ze dat nog steeds. Toch blijft Scholes de club volgen. „Ik wens, de spelers en de staf, die geweldig zijn geweest, het allerbeste voor de rest van het seizoen en zal de club blijven volgen en steunen als een fan.”