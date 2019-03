Verrassende terugkeer Stevens bij Schalke ’04

Het bestuur besloot de coach weg te sturen vanwege de slechte resultaten. Schalke verloor dinsdag in de achtste finales van de Champions League met 7-0 bij Manchester City. In de Duitse competitie staat Schalke op de veertiende plaats, niet heel ver boven de degradatiestreep.

Stevens zit momenteel in de raad van toezicht van Schalke. De Nederlander was van 1996 tot 2002 en van 2011 tot 2012 trainer van Schalke. In eigen land had hij Roda JC en PSV onder zijn hoede.

Schalke speelt zaterdag in de Bundesliga een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig.