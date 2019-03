Op sociale media circuleert een filmpje waarin de verdediger van The Reds door een paar honderd fans luidkeels wordt bezongen. Het liedje is een regelrechte ode aan de 27-jarige Van Dijk, die via FC Groningen, Celtic en Southampton begin 2018 bij Liverpool belandde.

Ook oud-wielrenner Erik Breukink zag de prachtige beelden en plaatste een reactie op zijn Twitter-account. „Ik wou dat ik Virgil van Dijk was”, liet de voormalig ronderenner weten.

