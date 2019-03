Zege Salzburg nadelig voor Nederland

Napoli heeft het Nederlands voetbal geen handje kunnen helpen op weg naar plek 11 op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Als de Italiaanse club op bezoek bij Salzburg een punt had gepakt of gewonnen, dan was Nederland zeker geweest van plek 11, en in het seizoen 2020/2021 een plek in het hoofdtoernooi va de Champions League.

Red Bull Salzburg bleek echter te sterk voor Napoli, waardoor Oostenrijk Nederland voorlopig net voorblijft. Het goede nieuws is wel dat er in Europa nu geen Oostenrijkse ploeg meer actief is.

Arek Milik opende nog wel de score voor Napoli, maar dankzij Munas Dabbur, Fredrik Gulbrandsen en Christoph Leitgeb zegevierde Salzburg met 3-1. Napoli bereikte wel de kwartfinales van de Europa League, dankzij een 3-o zege in Italië.

Als Ajax in de kwartfinales van de Champions League één keer wint of gelijkspeelt, heeft Nederland over twee seizoenen alsnog z’n felbegeerde ticket voor rechtstreekse plaatsing voor de Champions League terug. Vrijdag wordt bij de loting bekend welke club Ajax treft.