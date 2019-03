Engelse ode aan Ajax

De Engelse krant blikt terug op de geweldige periodes die Ajax beleefde in de jaren zeventig en negentig van de vorige eeuw en haalt ook het fantastische Nederlands elftal van 1974 erbij.

„Voor diegenen onderons die in de jaren zestig zijn geboren was het verpletterende optreden van Ajax in Madrid doorspekt met het verleden. Alleen al het uitspreken van Ajax neemt ons mee naar de mythische teams van onze jeugd. De superhelden die trucjes uithaalen, waarvan onze eigen boeren alleen maar konden dromen.” The Daily Telegraph doelt daarmee o.a. op het Ajax dat in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup I won. Met in die tijd natuurlijk Johan Cruijff in de gelederen.

Het succesvolle Ajax van 1971, met onder wie Johan Cruijff. Ⓒ VI Images

Het Ajax van nu won in de achtste finales van de Champions League verrassend van titelhouder Real Madrid, dat zelfs de afgelopen drie jaar de sterkste was in het Europese kampioenenbal. De ploeg van trainer Erik ten Hag herstelde zich op indrukwekkende wijze van de 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd in de eigen Johan Cruijff ArenA. Dit keer werd in het ’vijandige’ Bernabeu met oogstrelend voetbal afgerekend met de Koninklijke. De ene goal was nog mooier dan de andere. Vier Amsterdamse treffers zorgden voor een historische 4-1 overwinning in Madrid. Iedereen steeg boven zichzelf uit.

The Daily Telegraph refereert overigens niet alleen aan de successen in de jaren zveentig. Ook wordt de laatste Champions League-zege aangehaald. „De fabelachtige jeugdopleiding van Ajax ging maar door met het produderen van geweldige spelers. Louis van Gaal slaagde erin om opnieuw een legendarisch elftal te creëren, dat in 1995 de Champions League won. Edwin van der Sar, Frank Rijkaard, Marc Overmars, de broertjes De Boer en zo veel anderen.”

Patrick Kluivert in 1995 met de Cup met de Grote Oren. Ⓒ De Telegraaf

Destijds zorgde de jonge Patrick Kluivert (18) in de eindstrijd met een late goal voor de 1-0 zege op AC Milan. Een jaar later haalden de Amsterdammers opnieuw de finale. Dit keer ging het tegen Juventus na strafschoppen net mis.

En ook in de huidige voetbaljaargang wordt het volgens The Daily Telegraph heel lastig om de Amsterdammers te kloppen: „Zonder Cristiano Ronaldo is Real geen schim vann de ploeg die drie keer achtereen de Champions League won. Maar in deze vorm en met de in het verleden bewezen principes en de mix van jong en oud wordt het lastig om Ajax te verslaan.”

