Van Barneveld zwaar in de problemen

Van Barneveld zit in de hoek waar de klappen vallen. Naast de sportieve malaise werd deze week ook bekend dat de voormalig postbode gaat scheiden. De Premier League Darts is inmiddels zes speelronden onder weg en de teller van aantal overwinningen staat bij de 51-jarige Hagenees op nul. Een pijnlijke conclusie, zeker omdat Van Barneveld zichzelf als doel stelde om de top-4 halen. Vooralsnog staat hij met twee punten (tweemaal een gelijkspel) troosteloos (9e) onderaan. De vijfvoudig wereldkampioen werd tot de prestigieuze competitie toegelaten via een wildcard. Dat had hij te danken aan zijn status en niet aan zijn toenmalige 29e plek op de wereldranglijst.

Overigens is Van Barneveld op de zogenoemde Order of Merit afgezakt naar een 33e plaats. Daarmee is tijdens zijn afscheidsjaar deelname aan het WK in december alles behalve zeker. Alleen de top-32 van de wereld wordt automatisch tot het wereldkampioenschap toegelaten. De voormalig winnaar van de Premier League (in 2014) moet zich via de vloertoernooien zien terug te knokken. Vooralsnog wil dat niet vlotten, aangezien hij bij zijn deelnames aan de events van de Players Championships tot op heden niet verder dan de tweede ronde reikte.

Gemiste dubbels

Tegen Cross had Van Barneveld donderdagavond in Nottingham weinig in te brengen. Cross schoot met een gemiddelde van 120 in de eerste twee legs als een komeet uit de startblokken. Dankzij een snelle re-break knokte Barney zich toch snel langszij. Daarna verzuimde hij zijn Britse opponent een tik uit te delen. Twee gemiste dubbels kwamen hem duur te staan. Cross pakte het cadeautje met beide handen aan, snoepte vervolgens direct via een 12-darter de beurt van Van Barneveld af en nam zo opnieuw een comfortabele leiding (4-2). Dit keer gaf de wereldkampioen van 2018 die marge niet meer weg. Het verschil in niveau was gewoonweg te groot; 7-3. Cross gooide een gemiddelde van ruim 100, waar Van Barneveld bleef steken op zo’n 91.

Raymond van Barneveld (r) feliciteert Rob Cross met de overwinning. Ⓒ PDC

„Ik voel me geweldig. Mijn optreden had beter gekund. Ik miste teveel wedstrijdpijlen. Maar het belangrijkste is dat ik van de Premier League geniet”, stelde Cross, die ook veel waardering voor Van Barneveld toonde. „Het is fantastisch wat hij voor de sport heeft gedaan.”

Afscheid

Van Barneveld blijft door de nederlaag de nummer laatst van de Premier League. Het gat met zijn concurrenten werd daarnaast groter. Zo wonnen Michael Smith en Mensur Suljovic wel hun partijen tegen respectievelijk Nathan Aspinall en James Wade. Zij hebben nu een voorsprong van drie en vier punten.

Na de negende speelronde, die op donderdag 28 maart in de Rotterdamse Ahoy wordt afgewerkt, moet de nummer laatst afscheid nemen van prestigieuze competitie. De beste acht darters vervolgen daarna hun weg, waarna uiteindelijk eind mei de top-4 in Londen om de eindzege gaat strijden.

Uitslagen 6e speelronde Premier League

Nathan Aspinall - Michael Smith 2-7

James Wade - Mensur Suljovic 3-7

Rob Cross - Raymond van Barneveld 7-3

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Peter Wright - Daryl Gurney

