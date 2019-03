Knap herstel Arsenal in Europa League

De ploeg van trainer Unai Emery schakelde in de achtste finales Rennes uit. Na een 3-1 nederlaag in het heenduel gooide de Engelse grootmacht er in eigen stadion een knappe comenack uit. Er werd met 3-0 gewonnen.

Droomstart

Na de pijnlijke nederlaag in Frankrijk wist Arsenal dat het een zware kluif zou krijgen aan de stugge opponent, maar de start van The Gunners was een bijzonder scherpe. Binnen een kwartier was de 3-1 nederlaag uit het heenduel weggepoetst. Pierre-Emerick Aubameyang openende na een fraaie aanval de score in de vijfde minuut. Tien minute later zrgde Ainsley Maitland-Niles voor de 2-0.

In de tweede helft scoorde Aubameyang nogmaals voor de thuisploeg. Stade de Rennes had op dat moment nog steeds aan één doelpunt genoeg om verlengingen af te dwingen, maar daar slaagde de club uit Frankrijk niet in, waardoor Arsenal de kwartfinales bereikte.

Engelse dominantie

Eerder bereikte Chelsea al de kwartfinales. In de Champions League drongen met Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool en Manchester United zelfs vier clubs uit Engeland door tot de laatste acht.