Sébastien Haller grote man bij Ivoorkust met twee treffers

Kopieer naar clipboard

Sébastien Haller. Ⓒ HH/ANP

Ajacied Sébastien Haller vervulde bij Ivoorkust een hoofdrol in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen concurrent Kameroen (2-1). Hij kwam voor eigen publiek in Ebimpé in het eerste half uur twee keer tot scoren. De aanvaller benutte eerst een strafschop en trof daarna opnieuw doel met een bekeken schot in de verre hoek.