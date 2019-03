Sensatie met Nederlands tintje in Europa League

In Tsjechië schakelde de thuisploeg de vijfvoudig winnaar van de Europa League uit. Na de 2-2 in het heenduel zegevierde Slavia na verlengingen met 4-3 over Sevilla, waarbij Quincy Promes in de basis stond.

Bekijk ook: Blunder De Vrij kost Inter de kop in Europa

Bekijk ook: Knap herstel Arsenal in Europa League

Mick van Buren speelde een hoofdrol bij Slavia. In de eerste verlenging zorgde de Nederlandse invaller voor de belangrijke 3-3. In de 119e minuut maakte Ibrahim Traoré de sensatie compleet.

Ook Benfica bereikte na verlengingen de kwartfinales. De Portugezen wonnen door twee doelpunten in de toegevoegde tijd met 3-0 van Dinamo Zagreb.

Bekijk ook: Valencia door na goal in laatste seconde

Bekijk ook: Zege Salzburg nadelig voor Nederland

Benfica kwam voor de winterstop uit in de Champions League. In de groepsfase eindigden de Portugezen achter Bayern München en Ajax als derde, waardoor het was aangewezen op een vervolg in de Europa League.