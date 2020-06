Kerkrade wil huur stadion Roda JC fors verlagen

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B en W) hoeft de club van 2021 tot en met 2023 maar 250.000 euro huur per jaar te betalen voor het stadion, in plaats van 800.000 euro.

Faillissement

Gaat de gemeente niet akkoord, dan trekken de nieuwe financiers van Roda de stekker eruit en gaat de club failliet. De gemeente zou dan met een schuld van 19 miljoen euro voor het stadion blijven zitten.

„De investeerders beschouwen het participeren van de gemeente in het toekomstplan als harde voorwaarde”, schrijven B en W. „Geen akkoord betekent dat zij niet gaan investeren, wat betekent dat Roda JC geen toekomst meer heeft.”

Voorstel

In de periode 2024-2046 moet Roda in het voorstel van B en W de ontbrekende 5,5 ton per jaar alsnog terugbetalen. De gemeenteraad buigt zich op 1 juli over dit voorstel.

Vier ondernemers gaan het jaarlijkse verlies van Roda van 1,5 miljoen euro dekken, onder voorwaarde van de gewenste huurverlaging. Gebeurt dat niet, dan gaat de club failliet, waarmee er een einde komt aan veertig jaar profvoetbal in Kerkrade, aldus B en W. „De gevolgen daarvan zijn aanzienlijk.”

Naast de schuld van 19 miljoen van het stadion betekent dit „het wegvallen van de maatschappelijk-economische betekenis voor de stad en het hebben van een leeg stadion terwijl de vaste lasten van dat stadion wel doorlopen”.

Erbij opgeteld

Kerkrade liep de afgelopen drie jaar al 1,2 miljoen mis met het stadion. Dit omdat de huur tussen 2018 en 2020 ook al werd verlaagd naar 4 ton. Die ontbrekende 1,2 miljoen worden opgeteld bij het nieuwe gat van 1,65 miljoen dat de komende drie jaar ontstaat.

Als Roda voor eind 2023 in de Eredivisie voetbalt, vervalt de huurverlaging en wordt eerder begonnen met de aflossing, afhankelijk van wat de club kán aflossen.