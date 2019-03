Spurs bovenaan Ajax-lijstjes

AMSTERDAM - Welke club er vandaag uit de koker komt als tegenstander van Ajax in de kwartfinale van de Champions League weet Sjaak Swart vanzelfsprekend niet. „Maar één ding weet ik wel”, zegt mister Ajax. „Dat geen van de zeven ploegen het fijn vindt om tegen Ajax te loten”, doelt hij op de geweldige indruk die de Amsterdammers in Europa hebben achtergelaten door de winnaar van de laatste drie edities – Real Madrid – in eigen huis te vernederen.