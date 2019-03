Alleen Mercedes sneller dan Verstappen

Max Verstappen noteerde de derde tijd, maar was wel acht tienden van een seconde langzamer dan Hamilton. Hij was daarmee wel iets sneller dan teamgenoot Pierre Gasly. Met een vijfde (Sebastian Vettel) en negende (Charles Leclerc) tijd bleef Ferrari wat achter tijdens de tweede sessie, al is het voorbarig om daar al veel conclusies aan te verbinden. Leclerc spinde tegen het einde van de tweede training ook nog eens. Gasly gaf daarna nog aan power-problemen te hebben.

Goede hoop

Bij Red Bull Racing is er goede hoop dat met de nieuwe Honda-motor het gat met Mercedes en Ferrari aan het begin van het nieuwe seizoen wat kleiner is dan vorig jaar en – als de voortekenen niet bedriegen – is dat ook zo.

Verstappen zette eerder tijdens de eerste oefensessie in Melbourne de vierde tijd neer, achter Hamilton, Vettel en Leclerc. Zaterdag is de derde training om 4.00 uur Nederlandse tijd. Drie uur later begint de kwalificatie-sessie.

