Kerber klopt Venus Williams in Indian Wells

De nummer 8 van de wereld rekende in de kwartfinale af met Venus Williams. Kerber versloeg de 38-jarige Amerikaanse in twee sets: 7-6 (3) 6-3.

„Het is altijd lastig om tegen Venus te spelen”, zei de 31-jarige Duitse, die vijf van de voorgaande acht ontmoetingen ook al had gewonnen. „Ik had wat moeite om mijn ritme te vinden in de eerste set. Toen ik die won, ging het een stuk beter in de tweede.”

Bencic

Kerber treft nu Belinda Bencic in de halve finale. De Zwitserse versloeg met Karolina Pliskova uit Tsjechië de nummer 5 van de wereld: 6-3 4-6 6-3. Bencic, zelf 23e op de wereldranglijst, verkeert in blakende vorm. Ze pakte vorige maand in Dubai haar derde WTA-titel, door met Arina Sabalenka, Simona Halep, Elina Svitolina en Petra Kvitova maar liefst vier speelsters uit de mondiale top-10 te verslaan.

Deze week rekende Bencic in Indian Wells ook af met de nummer 1, Naomi Osaka uit Japan. „Ik leef in een droom”, zei de 22-jarige Zwitserse. De andere halve finale gaat tussen de Canadese tiener Bianca Andreescu en Elina Svitolina uit Oekraïne.

Monfils geblesseerd

In het mannentoernooi meldde Gaël Monfils zich vanwege een achillespeesblessure af voor de kwartfinale tegen Dominic Thiem. De Oostenrijker kreeg daardoor een vrije doortocht naar de halve finale, waarin hij Milos Raonic treft. De Canadees maakte een einde aan de opmars van ’lucky loser’ Miomir Kecmanovic uit Servië: 6-3 6-4.