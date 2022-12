Premium Het beste van De Telegraaf

Virusgolf tergt shorttrackploeg na gouden start Nieuwe bondscoach Niels Kerstholt: ’Suzanne Schulting is geval apart’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Volgens bondscoach Niels Kerstholt begrijpen hij en de Nederlandse shorttrack(st)ers elkaar steeds beter. „Met een nieuwe staf is het altijd aftasten wat er wel en niet werkt.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Er was best wat de doen over de aanstelling van Niels Kerstholt, die na twaalf jaar bondscoach Jeroen Otter opvolgde. Verandering na zo’n lange tijd zorgt altijd voor twijfel, vooral omdat Otter Nederland naar de wereldtop leidde in de shorttracksport. Met de laatste van een kwartet World Cups voor de boeg, kan Kerstholt met in ieder geval elf keer goud spreken over een voortvarende start. „Dat helpt zeker, want dan merken de rijders ook dat er meer wegen naar Rome leiden”, aldus de keuzeheer, die in het Kazakse Almaty wel te maken heeft met tegenslagen, en niet van de minsten.