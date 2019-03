Verstappen: ’Mercedes ziet er erg snel uit’

„Over het algemeen voelde de auto goed aan”, zegt de coureur van Red Bull Racing, die de vierde en derde tijd neerzette in de eerste twee vrije trainingen.

Bekijk ook: Alleen Mercedes sneller dan Verstappen

Daarin viel met name op dat Mercedes erg snel was en Ferrari in de tweede training juist wat achterbleef. Verstappen: „We moeten vooral naar onszelf kijken en naar wat we kunnen en moeten verbeteren. Het is duidelijk dat Mercedes er erg snel uitziet. Vanuit de motor-kant had ik geen enkel probleem. Dat voelde allemaal ook goed aan.”

Bekijk ook: Verstappen vierde in eerste vrije training

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde. Onze F1-watcher Erik van Haren en Giedo van der Garde, ex-coureur in de koningsklasse van de autosport, blikken vooruit op het seizoen dat volgende week zondag van start gaat in Melbourne.

Bekijk hieronder wat de nieuwe regels in de Formule 1 voor Max Verstappen betekenen: