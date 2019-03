’Engeland is lyrisch over de aanvoerder van Oranje’

Dat schrijft chef voetbal Valentijn Driessen vrijdagochtend in zijn column in Telesport. „Liverpool heeft geen seconde spijt van z’n recordinvestering van 84,5 miljoen euro. De duurste spelers blijken bij de afrekening vaak de goedkoopste. Ze verdienen hun transfersom en salaris eenvoudig terug door hun sportieve meerwaarde en commerciële aantrekkingskracht. Van Dijk is intussen de bekendste actieve Nederlandse international en zijn waarde overstijgt de 100 miljoen euro.”

EK-kwalificatie

Volgens Driessen is het een geruststellende gedachte dat het Nederlands elftal komende donderdag bij de start van de EK-kwalificatie kan bouwen op het fundament met Van Dijk en Matthijs de Ligt. „Alleen zijn acht jaar jongere kompaan bij Oranje lijkt Van Dijk in de toekomst te kunnen overvleugelen. Ronald Koeman is gezegend”, zegt Driessen met het oog op de kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland.

