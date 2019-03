Loodzware missie voor topduo

Erik Dekker (l) en Maarten Tjallingii zijn klaar voor de Cape Epic. Ⓒ Hans Ruggenberg

HEDEL - Het enthousiasme vliegt bij Erik Dekker thuis over de keukentafel. De oud-renner kan met Maarten Tjallingii niet stoppen met praten over het fietsavontuur dat hun vanaf zondag te wachten staat. Dan zullen de twee deelnemen aan de Cape Epic, een mountainbikerace in Zuid-Afrika, waar ze mentaal en fysiek het uiterste van elkaar zullen vragen. „Dit is de Tour de France voor mountainbikers”, zegt Dekker.