Casillas vraagt Van der Sar: ’Ooit in Porto geweest?’

„Komt het tot een terugkeer naar Turijn of Manchester voor mij?”, kijkt Van der Sar op Twitter vooruit naar een mogelijk treffen met Juventus of Manchester United, ploegen waar de oud-keeper in het verleden het doel verdedigde. Casillas, met Real Madrid drie keer winnaar van de Champions League reageerde direct door te vragen of Van der Sar weleens in Porto was geweest.

Revanche

„Jazeker, in 1998”, antwoordde Van der Sar. „Het zou mooi zijn om daar 21 jaar later revanche te nemen.” Ajax verloor in de groepsfase van het seizoen 1998/1999 de laatste poulewedstrijd in Portugal met 3-0 en eindigde daardoor als laatste in de groep. Naast Van der Sar maakten onder meer Danny Blind, Frank en Ronald de Boer, Sunday Oliseh en Wamberto die avond deel uit van de basiself.

Casillas moest op dat moment nog debuteren voor Real Madrid, waar hij in zijn eerste seizoen 1999/2000 direct de Champions League won. In de zomer van 2015 verkaste hij van Madrid naar Porto, waarmee hij dit seizoen in de achtste finale te sterk was voor AS Roma.

