Emiraten-bondscoach Bert van Marwijk kent route naar WK 2022 in Qatar

De nummer 3 speelt een play-off met de nummer 3 van de andere groep, die bestaat uit Australië, Japan, Saoedi-Arabië, China, Oman en Vietnam. De winnaar van die play-off tussen de nummers drie speelt een intercontinentale play-off om één ticket.

De volgende fase van de WK-kwalificatie begint voor Van Marwijk met een uitwedstrijd tegen Syrië op 7 september. Vanwege de gespannen situatie in het land speelt Syrië geen thuiswedstrijden in eigen land. De laatste thuiswedstrijden van Syrië werden afgewerkt in de Verenigde Arabische Emiraten, maar eerder was ook Irak uitwijkplaats voor de Syriërs.

Overigens zitten Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten ook bij elkaar in de poulefase van de Arab Cup, die in november/december in Qatar wordt afgewerkt. De twee andere ploegen in de poule zijn Tunesië en Mauritanië.

Van Marwijk hoopt met de Verenigde Arabische Emiraten zijn derde WK-eindronde te halen. Eerder was hij op het WK actief met het Nederlands elftal (zilveren medaille in 2010) en Australië (gestrand in de groepsfase op WK 2018).