’Loting uitgelekt: Ajax-Liverpool?’

Op social media gaat namelijk een foto viraal van een papier van de UEFA, waarop de ’uitgelekte’ loting van de kwartfinales van de Champions League staat. Op het bewuste blaadje is Ajax gekoppeld aan Liverpool, treft Juventus FC Porto en is Barcelona de tegenstander van Manchester City.

Engels onderonsje

De vierde kwartfinale zou een Engels onderonsje zijn tussen Manchester United en Tottenham Hotspur. De ophef is groot op social media, waarbij als bron van de foto een UEFA-official wordt genoemd. Die persoon zou de foto weer razendsnel van zijn accounts hebben verwijderd.

Of de koppeling van Ajax aan Liverpool ook daadwerkelijk klopt, is afwachten. Vanaf 11.45 uur is de loting live te volgen via www.telegraaf.nl/sport