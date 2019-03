Dutch Open keert in Amersfoort terug op tenniskalender

In Amersfoort werd jarenlang een ATP-toernooi gespeeld, maar de laatste editie vond in 2008 plaats. Deze week werd bekend dat de challenger van Scheveningen dit jaar niet door gaat, omdat de organisatie de begroting niet rond kreeg. Eerder al werden soortgelijke toernooien in Alphen aan den Rijn en Middelburg wegens financiële problemen van de kalender gehaald.

Meer aandacht

„We zijn blij om te zien dat tennisvereniging ALTA bereid is om dit toernooi, onder de naam Dutch Open, voort te zetten in Amersfoort”, aldus Jacco Eltingh, technisch directeur bij de KNLTB. „Voor het toptennis in Nederland is het mooi dat nationale en internationale spelers zich tijdens dit toernooi met elkaar kunnen meten, maar ook voor het creëren van meer aandacht voor tennis is het belangrijk dat het toernooi behouden blijft. We hebben er alle vertrouwen in dat ALTA met deze ervaringen een fantastisch en duurzaam tennistoernooi voor Nederland gaat neerzetten.”