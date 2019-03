Van Gerwen: ’Het was nog niet geweldig’

„Het belangrijkste was om weer eens te winnen”, zei Mighty Mike bij de PDC na zijn gewonnen partij (7-2) tegen Gerwyn Price. De Brabander had zijn voorgaande drie wedstrijden niet gewonnen en was wel weer toe aan een zege.

„Ik ben er blij mee dat dat weer gelukt is, al was mijn spel nog niet geweldig”, aldus Van Gerwen. „Zowel Gerwyn als ik speelde niet goed, maar gelukkig werd het beter naarmate de wedstrijd vorderde. Natuurlijk ben ik blij om de eerste plaats terug te hebben, en nu moet ik hard blijven werken om die in handen te houden.”

Rob Cross

De regerend wereldkampioen staat weer bovenaan, maar heeft een minimale voorsprong op Rob Cross. Van Gerwen heeft evenveel punten en hetzelfde legsaldo als Cross, alleen won de Nederlander één leg meer dan zijn kwelgeest van het WK 2018. „Ik zal goed moeten blijven spelen om (net als in al mijn andere Premier League-seizoenen) de eerste fase als winnaar af te sluiten, weet Mighty Mike wat hem de komende drie speelronden te doen staat.

