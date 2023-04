Doelman Walter Benitez na anderhalve maand terug onder lat bij PSV

,,Walter is fit en keert terug onder de lat. Joël Drommel heeft het goed gedaan en keept de bekerfinale”, aldus trainer Ruud van Nistelrooy. Drommel heeft gedurende de absentie van Benitez zes duels gekeept. Daarin hield hij éénmaal de nul en incasseerde hij zeven tegengoals. Qua resultaat was het wel een behoorlijke reeks met vijf zeges en één gelijkspel.

Van Nistelrooy heeft tegen Excelsior ook weer de beschikking over Olivier Boscagli, Jarrad Branthwaite en Anwar El Ghazi. De Fransman ontbrak in Spakenburg, omdat een wedstrijd op kunstgras niet verstandig was na zijn langdurige revalidatie vanwege een kruisbandblessure. Branthwaite is hersteld van de dijbeenblessure die hij opliep tegen Vitesse. El Ghazi ontbrak tegen Spakenburg vanwege ziekte.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy kan niet beschikken over Armando Obispo en Mauro Junior, die hun laatste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld en pas in het nieuwe seizoen weer zullen aansluiten. Deze week werd bekend dat Obispo een knie-operatie heeft ondergaan, die hem maanden aan de kant houdt, waardoor het seizoen voor hem erop zit. ,,Dat is een grote teleurstelling. In de eerste plaats voor hemzelf. De eerste grote stap is gezet voor Armando. De operatie is goed verlopen en de weg naar volledig herstel is ingezet, maar dat heeft wel tijd nodig’, aldus Van Nistelrooy.