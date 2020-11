AZ sluit bomvolle Eredivisie-zondag af

Volg alle duels live via ons voetbalscorebord, met de opstellingen, alle tussenstanden, de karakteristieken en extra statistieken.

De Eredvisie-middag werd zondag geopend met het duel tussen Heracles Almelo en FC Utrecht. Heracles won met 4-1. Feyenoord ging op bezoek bij FC Emmen en ontsnapte daar in blessuretijd aan duur puntenverlies. De Rotterdammers wonnen dankzij een late kopgoal van Naoufal Bannis met 2-3. SC Heerenveen had geen enkele moeite met Sparta en won op Het Kasteel met 4-1. PSV was met 4-0 te sterk voor ADO Den Haag.

AZ, dat vijf keer op een rij gelijkspeelde, hoopt tegen RKC de eerste zege van het seizoen te boeken.

Ajax kwam zaterdag al in actie. De Amsterdammers wonnen met 5-2 van Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Erik ten Hag is op basis van een veel beter doelsaldo de koploper in de Eredivisie. Doordat ook Vitesse op bezoek bij Willem II wist te winnen, hebben de Arnhemmers uit de eerste zeven wedstrijden wel evenveel punten als Ajax behaald.

Programma Eredivisie - zondag

12.15 uur: Heracles Almelo - FC Utrecht 4-1

14.30 uur: FC Emmen - Feyenoord 2-3

14.30 uur: Sparta Rotterdam - SC Heeenveen 1-4

16.45 uur: PSV - ADO Den Haag 4-0

20.00 uur: AZ - RKC Waalwijk

Mike Ndayishimiye van Willem II wordt het lastig gemaakt door Vitesse-spelers Sondre Tronstad en Idrissa Toure. Ⓒ ANP

Uitslagen Eredivisie - zaterdag

FC Twente - PEC Zwolle 5-1

FC Groningen - VVV-Venlo 2-1

Ajacied David Neres met een hoogstandje. Ⓒ EPA

Ajax - Fortuna Sittard 5-2

Willem II - Vitesse 1-3