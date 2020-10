Programma Eredivisie, met vanavond Ajax - Fortuna Sittard

Ajax treft dus opnieuw een Limburgse ploeg en dat beviel vorige week uitermate goed. In het noorden van Limburg werd in De Koel het thuisspelende VVV-Venlo met liefst 0-13 verslagen. Dat betekende een recorduitslag. Vervolgens speelde Ajax in de Champions League in Bergamo met 2-2 gelijk tegen Atalanta. In die wedstrijd werd een 2-0 voorsprong verspeeld. De nieuwe tegenstander Fortuna Sittard bezet in de Eredivisie de laatste plek.

Vitesse draait uitstekend onder de Duitse trainer Thomas Letsch. De Arnhemmers behaalden uit de eerste zes wedstrijden vijftien punten. Vorige week werd op eigen veld het door corona getroffen PSV verslagen. Willem II is terug te vinden in het rechterrijtje (elfde).

Bekijk ook: Grote onbekende Thomas Letsch logenstraft scepsis

VVV-Venlo kreeg doordeweeks al de mogelijkheid om de deceptie tegen Ajax enigszins recht te zetten. Dat deed de ploeg van trainer Hans de Koning door in de KNVB-beker van FC Den Bosch te winnen. Een goed resultaat in de Eredivisie is echter ook weer geboden. VVV speelt om 20.00 uur tegen FC Groningen. De voetbalzaterdag wordt om 18.45 uur geopend met FC Twente - PEC Zwolle.

Volg vanaf 18.45 uur alle duels live via ons voetbalscorebord, met de opstellingen, alle tussenstanden, de karakteristieken en extra statistieken.

Programma Eredivisie - zaterdag

18.45 uur: FC Twente - PEC Zwolle

20.00 uur: Ajax - Fortuna Sittard

20.00 uur: FC Groningen - VVV-Venlo

21.00 uur: Willem II - Vitesse

Programma Eredivisie - zondag