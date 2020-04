’Premier League hoopt op 8 juni weer hervat te kunnen worden’

Dat schrijft de Engelse krant The Times zaterdagmiddag. Volgens de krant zijn de plannen inmiddels voorgelegd aan verschillende partijen, waaronder de overheid. De competitie zou op 27 juli moeten eindigen, waarna op 22 augustus het nieuwe seizoen weer van start kan gaan.

Geen fans

Supporters van de clubs kunnen de duels van hun favorieten op televisie volgen, maar zijn niet welkom in de stadions. De 92 resterende wedstrijden zouden in een paar geselecteerde stadions afgewerkt gaan worden. Er mogen maximaal 400 mensen in, waaronder vertegenwoordigers van de media, die vooraf getest zijn op corona.

Liverpool bovenaan

De Premier League ligt sinds 13 maart stil. Het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum is koploper en staat 25 punten voor op eerste achtervolger Manchester City. De ploeg van trainer Jürgen Klopp heeft uit de resterende negen wedstrijden nog hooguit zes punten nodig.

Degradatiestrijd

Tim Krul (Norwich City, 20e), Anwar El Ghazi (Aston Villa, 19e) en Nathan Aké (Bournemouth, 18e) bezetten met hun clubs de onderste drie plaatsen en zijn bezig met een verwoede strijd tegen degradatie.