De Jong: ’Juventus lastig, een van de sterkere ploegen’

„Een lastige tegenstander natuurlijk”, aldus de middenvelder van de Amsterdammers. „Het is een van de sterkere tegenstanders die we konden treffen.”

Het was De Jong natuurlijk niet ontgaan dat Juventus aan de hand van Cristiano Ronaldo dinsdagavond een geweldige prestatie neerzette door Atletico Madrid na een 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd met 3-0 te verslaan. „Ik heb het gezien en ze speelden erg goed. Toen ik een jaartje of 10,12 was, was Ronaldo al een van de beste spelers ter wereld. Leuk dat ik hem dan nu een keer tegenkom.”

