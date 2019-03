Ajax-Juventus, finales in 1973 en 1996

Juventus en Ajax stonden in 1973 en 1996 tegenover elkaar in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

In 1973 won Ajax met 1-0 dankzij een doelpunt van Johnny Rep. Tijdens de finale in 1996 in Rome werd het 1-1, door doelpunten van Fabrizio Ravanelli en Jari Litmanen. Juventus won na strafschoppen, nadat zowel Edgar Davids als Sonny Silooy een penalty namens Ajax had gemist.

Mario Melchiot

Het jaar erop stonden beide clubs weer tegenover elkaar, toen in de halve eindstrijd van de Champions League. Ajax verloor de thuiswedstrijd met 1-2, en ging in het toenmalige Delle Alpi opnieuw onderuit. Een treffer van Mario Melchiot was bij lange na niet genoeg om de thuisclub partij te bieden, want Juve won met 4-1.

De laatste ontmoeting tussen Ajax en Juventus was in 2010, bij de laatste 32 in de Europa League. In Amsterdam verloor Ajax met 2-1 en in Turijn werd niet gescoord: 0-0.