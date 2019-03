’Gelukkig geen Barça, vanwege het sentiment en hun kracht’

„Die had ik eerlijk gezegd liever niet”, lachte de middenvelder. „Vanwege de kracht van die ploeg en ook wel vanwege het sentiment”, verwees De Jong naar zijn naderende overstap. Omdat de Catalanen nu aan de andere kant van het schema in de Champions League zitten, kan Ajax Barça alleen in de finale treffen. „Dat zou natuurlijk wel mooi zijn”, aldus De Jong.

Oud-Ajacieden

„Tottenham Hotspur was leuk geweest, vanwege de vele oud-Ajacieden. En ook Manchester United had ik mooi gevonden, want dan hadden we mooi revanche kunnen nemen voor de verloren Europa League-finale van twee jaar geleden. Dat we eerst thuis spelen, hoeft voor mij geen nadeel te zijn. Dat moesten we tegen Real Madrid ook”, stipte De Jong het succesvolle verloop van de achtste finale aan.

Onderschatten

De Ajacied acht zijn ploeg dan ook niet kansloos tegen de aanstaand kampioen van Italië. „Tegen Atletico Madrid speelden ze aanvallend, maar ook in de verdediging hebben ze natuurlijk veel kwaliteit. Vanuit hun optiek hadden ze grotere namen kunnen loten, maar ik denk niet dat ze ons onderschatten. We maken zeker een kans.”

