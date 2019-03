Gemengde gevoelens Nedved: ’Ajax is geen lachertje’

„Ik ben niet blij en ook niet teleurgesteld”, zei de directeur van de Italiaanse kampioen, die in Nyon samen met zijn Amsterdamse collega Marc Overmars op de foto ging met de grote trofee voor de winnaar van het toernooi.

De 46-jarige Tsjech speelde zelf jarenlang voor de ’Oude Dame’, waarmee hij in 2003 de finale van de Champions League verloor van AC Milan. Nu hoopt Nedved als directeur van Juventus dat de Italiaanse club voor het eerst sinds 1996 weer eens kampioen van Europa wordt. „Maar Ajax heeft Real Madrid in de vorige ronde uitgeschakeld, we mogen ze dus niet onderschatten. Ajax is geen lachertje. Ik vond ze heel goed spelen tegen Real, dus we moeten erg voorzichtig zijn. Ik verwacht twee geweldige wedstrijden.”

Ronaldo

Nedved is niet bang dat sterspeler Cristiano Ronaldo wordt geschorst vanwege de provocerende manier waarop de Portugees een van zijn drie doelpunten tegen Atlético Madrid (3-0) vierde. „Zoiets gebeurt op het veld. Hij deed dat omdat hij in Madrid was beledigd door de fans van Atlético.”