Ajax op 10 en 16 april tegen Juventus

De Amsterdamse club begint met een thuiswedstrijd, zes dagen later is de return in Turijn. Liverpool - FC Porto en Tottenham Hotspur - Manchester City staan op dinsdag 9 april en woensdag 17 april op het programma.

In aanloop naar het eerste treffen met Juventus speelt Ajax op zaterdag 6 april uit tegen Willem II. Op zaterdag 13 april, tussen de twee duels in de Champions League door, staat voor Ajax de thuiswedstrijd tegen Excelsior gepland.

De kaartverkoop voor Ajax-supporters voor de thuiswedstrijd tegen Juventus start dinsdag 19 maart om 10.00 uur.