Nederlands getint Frankfurt treft Benfica in Europa League

Eintracht Frankfurt, de Duitse club waarvoor de Nederlanders Jetro Willems en Jonathan de Guzman spelen, neemt het op tegen Benfica. Bij Eintracht staan ook oud-Eredivisiespelers Sebastian Haller en Filip Kostic onder contract.

Arsenal en Napoli nemen het in de kwartfinales van de Europa League tegen elkaar op. Pierre van Hooijdonk, die de loting verrichtte in Nyon, koppelde Chelsea aan Slavia Praag, dat donderdagavond voor een stunt zorgde door titelfavoriet Sevilla uit het toernooi te kegelen.

Kwart -en halve finales

Alle kwarfinales van de Europa League op een rij:

Napoli (Ita) - Arsenal (Eng)

Villareal (Spa) - Valencia (Spa)

Benfica (Por) - Eintracht Frankfürt (Dui)

Slavia Praag (Tsj) - Chelsea (Eng)

De winnaar van Arsenal - Napoli speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het Spaanse onderonsje tussen Villarreal en Valencia. De winnaar tussen Benfica en Eintracht stuit in de halve eindstrijd op Chelsea of Slavia Praag.

De finale van de Europa League wordt op 29 mei gespeeld in Bakoe.