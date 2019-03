Van den Brom: ’Alle spelers spraken over de loting van Ajax’

John van den Brom: „De training was nog niet afgelopen of de jongens wisten al wie tegen wie speelt.” De trainer van AZ noemde dit Cruijffiaans logisch.

„Iedereen heeft enorm uitgekeken naar de loting. Dat was hier niet anders. Alle spelers hoorde je er in de kleedkamer over. Het leeft in Nederland en dat moet ook.” Van den Brom maakte twee seizoenen deel uit van de Ajax-selectie, onder andere in het seizoen 1994-1995 toen de Amsterdammers de Champions League wisten te winnen.

„Ik snap dat er daar op dit moment niet over AZ wordt gesproken. Aan de andere kant weet ik als geen ander dat de loting geen invloed zal hebben op de wedstrijd van zondag. Nul invloed.”

Bekijk hieronder de video, waarin chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij hun licht laten schijnen over de loting in de Champions League:

