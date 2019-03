Ten Hag schikt zich in underdogrol: ’Juventus is favoriet’

„Maar dit wordt echt onze grootste uitdaging tot nu toe. Maar wel een hele mooie”, blikte trainer Erik ten Hag vooruit op het tweeluik met Juventus in de kwartfinale van de Champions League. „Zij zijn de favoriet. Maar ze zullen ook naar Ajax kijken. Hopelijk kunnen wij weer zo onbevangen en realistisch spelen.”

Juventus kan in Italië de achtste landstitel op rij nauwelijks meer ontgaan. „Maar in de Champions League staan ze onder druk”, zei Ten Hag. „Ze hadden al geweldige spelers en hebben ook nog eens Cristiano Ronaldo gehaald. Ze moeten de Champions League weer eens winnen. Maar wij willen ook de volgende ronde halen. Dit is een geweldig affiche. Juventus was dinsdag erg sterk tegen Atlético, maar in de uitwedstrijd kwamen ze minder voor de dag.”

Revanche

Ajax kan tegen Juventus revanche nemen voor de pijnlijke nederlaag via strafschoppen in de finale van de Champions League van 1996.

Marc Overmars miste die eindstrijd wegens een blessure. „Tien of twaalf jaar later hebben veel spelers van Juventus gezegd dat de dokter meer dan een bruistabletje voorschreef”, doelt hij op de verhalen over gedrogeerde tegenstanders. „Maar ik weet daar het fijne niet van en laat dat over aan experts.”