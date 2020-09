’Kans nu groter dat men in groepen elders voetbal gaat kijken’

De maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat het kabinet maandag bekendmaakte in een poging de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De maatregelen gelden vooralsnog tot dinsdag 20 oktober en worden dan opnieuw bekeken. Voor de Eredivisie gaat het om twee speelrondes vanwege een tussenliggend interlandweekend, in de eerste divisie gaat het om drie speelrondes.

„We begrijpen de noodzaak om het aantal besmettingen terug te dringen”, zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland.

"Het maakt ook de kans groter dat mensen in groepen elders gaan kijken"

„Wel zetten we vraagtekens bij deze maatregel en missen we perspectief, zeker omdat deze crisis nog wel langer gaat duren dan de drie weken waarvoor de huidige maatregelen gelden. We hadden in het voetbal juist een manier gevonden om op een verantwoorde manier een beperkt aantal supporters toe te laten, en ondertussen onderzoek te doen hoe we dat kunnen opbouwen. We hopen dit snel te kunnen hervatten.”

„Dit is een klap voor het voetbal en voor iedereen die zich heeft ingespannen om van de stadions een veilige omgeving te maken. Dit maakt de financiële situatie van clubs nog zorgwekkender. Het maakt ook de kans groter dat mensen in groepen elders gaan kijken, terwijl in het stadion juist een veilige omgeving is gecreëerd. Ook het onderzoek van de KNVB en clubs naar het risico op overdracht van het virus bij buitenevenementen komt hiermee stil te staan, terwijl dit juist zo essentieel is voor de hele maatschappij, willen we een leefbare manier vinden om met het virus om te gaan.”

Supporterscollectief is de overkoepelende organisatie van alle supportersverenigingen van de betaaldvoetbalclubs in Nederland.

Supporters zaten afgelopen weekeinde netjes uit elkaar tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV Eindhoven. Ⓒ ANP

Ajax

Fabian Nagtzaam is er naar eigen zeggen doodziek van. Maar de voorzitter van de supportersvereniging van Ajax snapt dat het kabinet heeft besloten dat er de komende drie weken geen fans welkom zijn bij sportwedstrijden. Ook niet bij duels van zijn Ajax.

„Dat is heel zuur”, zegt hij. „En dan doel ik op al die mensen die zo hard hebben gewerkt om onze twee thuisduels van dit seizoen met minder publiek goed te laten verlopen. Maar ook voor al onze fans die zo graag naar de Johan Cruijff ArenA willen, ook al is de sfeer anders dan voor de coronacrisis.”

"’Heel zuur voor al die mensen die zo hard hebben gewerkt’"

„Maar we begrijpen wel de noodzaak van deze maatregel”, vervolgt Nagtzaam. „Minister-president Rutte was net op de persconferentie opnieuw heel duidelijk. Net als met ’bek houden’, en daar houden wij van. Alleen het voetbal wordt wel weer geraakt net als de andere takken van sport.”

Bekijk ook: Feyenoord zet vraagtekens bij nut van voetballen zonder publiek

„Maar de gezondheid van iedereen staat altijd voorop”, vindt Nagtzaam. „Ik heb in het voorjaar ook geroepen dat Ajax-fans uit Brabant niet naar de Johan Cruijff ArenA moesten komen omdat daar toen een brandhaard was. En nu is het helaas weer nodig om maatregelen te nemen. Hopelijk blijft het bij drie weken en beginnen we daarna meteen weer met dezelfde aantallen als de afgelopen thuisduels, toen zo’n 12.000 fans welkom waren.”