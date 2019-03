Löw haalt drie nieuwelingen bij ’Mannschaft’

De verdedigers Niklas Stark (Hertha BSC) en Lukas Klostermann (RB Leipzig) en middenvelder Maximilian Eggestein (Werder Bremen) mogen zich komende week voor het eerst melden bij de ’Mannschaft’. De drie debutanten nemen de plekken over van Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller.

Bayern

Löw liet het trio van Bayern München vorige week al weten dat hij ze niet meer nodig heeft. Hummels, Boateng en Müller waren jarenlang vaste waardes in het Duitse elftal en veroverden met hun land in 2014 de wereldtitel. „Ik ga zonder hen de kwalificatie in richting het EK. Ik wil nieuwe, jonge spelers de kans geven zich te ontwikkelen”, verklaarde Löw. „Er start een nieuwe cyclus en gezien de resultaten van vorig jaar zijn veranderingen noodzakelijk.”

Als titelverdediger strandde Duitsland op het WK in Rusland al in de groepsfase. De ploeg van Löw degradeerde vervolgens ook uit de hoogste divisie van de Nations League, door achter Oranje en Frankrijk als laatste te eindigen in de poule. In Amsterdam verloor Duitsland toen met 3-0, het tweede duel in Gelsenkirchen eindigde in 2-2. Al tijdens de Nations League begon Löw zijn elftal te verversen.

Neuer

Manuel Neuer blijft voorlopig onder de lat het vertrouwen houden van Löw, hoewel Marc-André ter Stegen bijna wekelijks uitblinkt bij FC Barcelona. „Neuer is onze nummer 1, maar hij weet dat hij moet presteren. Ter Stegen zal ook zijn kansen krijgen.” De Duitsers oefenen woensdag eerst in Wolfsburg tegen Servië voordat ze naar Amsterdam komen.

’Mannschaft’

De volledige selectie van Duitsland.