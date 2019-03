Rentree spits Boadu bij AZ

De jeugdinternational was de grote sensatie tijdens de eerste speelrondes van de Eredivisie. De 18-jarige Amsterdammer scoorde driemaal in vier duels, voordat hij een horrorblessure opliep in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Na een bikkelharde tackle van de Braziliaanse stopper Eric Botteghin werd Boadu per brancard afgevoerd. De rechterenkel bleek gebroken.

Nadat Boadu, geboren op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena, zich na de winterstop weer op het trainingsveld had gemeld, sloot hij deze week weer aan bij de A-selectie.

Van den Brom: „Dinsdag heeft hij voor de eerste keer meegetraind. Voorzichtig, laat ik dat voorop stellen. Vandaag heeft hij ook weer deeltjes meegedaan. Hij is op de weg terug.” AZ beschikt in de ogen van Van den Brom niet over een al te grote groep en kan de jonge spits goed gebruiken. Te meer daar de in de zomer op de valreep aangetrokken ADO-spits Björn Johnsen nog geen deuk in een pakje boter heeft geschoten.

„Myron heeft in het begin geweldige dingen laten zien. Het was ontzettend jammer dat hij geblesseerd raakte. Hij bevestigde ons van zijn kwaliteiten.” „We kunnen hem dit seizoen nog zeker gebruiken. We zullen hem wel moeten afremmen. Zelf denkt hij dat hij zondag al de volle negentig minuten kan spelen, ook al heeft hij nog niet eens een hele training af kunnen werken. Maar okay, het zegt alles over zijn wil en drive.”