Van der Sar niet blij met loting: ’Had liever United getroffen’

„Maar ik had toch liever gehad dat het Manchester United was geworden”, zei de algemeen directeur nadat hij met Ajax aan Juventus was gekoppeld.

Revanchegevoelens

„Juventus, Manchester City en Barcelona waren wel de clubs die ik liever niet wilde loten”, erkende Van der Sar. „Al komen er met Juventus ook wel weer revanchegevoelens voor de verloren finale van 1996 naar voren.”

„Het zal lastig worden”, gaat Van der Sar verder. „Cristiano Ronaldo is een fenomeen. Ik heb nog met hem mogen spelen. Het wordt een mooie klassieke tweestrijd tussen rood en wit en zwart en wit. Thuis beginnen is niet altijd een voordeel. Maar met de geweldige sfeer en ambiance in ons stadion moeten we het gaan doen.”

