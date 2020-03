Koepelorganisatie Eredivisie CV zoekt antwoorden op vragen voetbalclubs

„Veel clubs hebben dezelfde vragen, die clusteren we op deze manier”, zegt algemeen directeur Mattijs Manders van de ECV. „We richten een online-portal in, waarin we documenten plaatsen die relevant zijn voor de clubs. Daarnaast houden we een dynamische ’Q&A-lijst’ bij, die we constant voorzien van actuele informatie. En er komt een apart mailadres, waar de clubs hun vragen, zorgen en overwegingen naartoe kunnen sturen. Wij zoeken, met hulp van juridische experts van de FBO, naar antwoorden.”

Het Nederlandse voetbal is als gevolg van het coronavirus stilgelegd. Ook de profclubs trainen niet meer, in ieder geval tot begin april. Niemand weet hoelang deze situatie gaat duren. Het leidt tot tal van vragen. „Wat doe ik met m’n personeel? Mogen de spelers naar het buitenland toe? Wat betekent dit voor de huur van ons stadion? Hebben supporters recht op restitutie? Kan ik arbeidstijdverkorting krijgen, moeten m’n spelers de WW in?”, somt Manders op.

Wat betreft dat laatste zegt de ECV-baas: „In principe kan ieder bedrijf dat geraakt wordt door de effecten van deze crisis, dus ook een voetbalbedrijf, een beroep doen op werktijdverkorting. Maar daar zijn wel wat spelregels voor.”