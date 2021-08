VfL Wolfsburg troeft Feyenoord af in strijd om Micky van de Ven van FC Volendam

Met de transfer verzilvert FC Volendam de klinkende zege in de arbitragezaak van afgelopen week, die Van de Ven had aangespannen om zijn contract tot de zomer van 2023 te laten ontbinden. Hij beriep zich op een aanmerkelijke financiële en sportieve verbetering en sprak – via zijn advocaat Zeevenhooven – van een verstoorde arbeidsrelatie. De commissie stelde FC Volendam in een vernietigend vonnis op alle punten in het gelijk.

Met het vertrek van Van de Ven, voor wie in Wolfsburg een meerjarig contract klaarligt, komt er alsnog een chique oplossing voor alle partijen. De linksbenige verdediger, die was opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje, speelt sinds 2013 voor FC Volendam en vertrekt via de voordeur. En zijn club krijgt meer dan de twee miljoen euro vast, die Wolfsburg in eerste instantie wilde betalen.