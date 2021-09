Premium Het beste van De Telegraaf

Arnhemmers willen werken aan vollere Gelredome en afhankelijkheid van Russische eigenaar terugdringen Vitesse gelooft in nieuwe visie

Vitesse bereikte ten koste van Anderlecht het hoofdtoernooi van de Conference League. Ⓒ HH/ANP

ARNHEM - Vitesse speelt morgen in het Sloveense Maribor tegen NS Mura de eerste Conference League-groepswedstrijd in de historie. Na de prima vierde plek van vorig seizoen en de eerste kwalificatie ooit voor de groepsfase van een Europese toernooi via de voorrondes zitten de Arnhemmers sportief in een goede periode. Maar ook op andere vlakken timmert de club aan de weg en met het oog daarop is een nieuwe toekomstvisie gelanceerd onder het motto ’Believe in more’ (Geloof in meer).